Herman José foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, esta terça-feira, dia 28 de novembro. A cerimónia aconteceu no Palácio de Belém.

No site da presidência da República, a distinção é justificada pelo facto de o humorista ter completado recentemente 50 anos de carreira.

A Ordem do Infante D. Henrique, vale sublinhar, distingue as personalidades que prestaram "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores", refere, igualmente, a página da presidência.

Visivelmente emocionante, Herman José fez-se acompanhar da mãe, Maria Odette Antunes Valadas, e da também atriz Maria Rueff.

