Herman José levou a sua boa disposição ao 'Café da Manhã', da RFM, tendo estado a responder a várias perguntas de Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura.

Entre as questões, quiseram saber qual o programa de televisão atual que Herman acreditasse que 'fazia melhor'.

"É mais fácil dizer o contrário. Isto não fazia. Por muito que me custe, vou ter de elogiar a concorrência. O que o Ricardo Araújo Pereira faz hoje em dia é de uma grande coragem e de uma grande solidão. Ele tem a coragem de dizer o que lhe apetece, de quem lhe apetece e ao mesmo tempo, também não se dá com essas pessoas. Portanto, quanto mais pessoas tu conheces, menos livre tu és", começou por responder o humorista.

"Depois, o César Mourão, aquele programa que ele faz implica uma disponibilidade que eu já não teria. Só de pensar 'aí, meu Deus, e agora vou para aquela terra distante sem guião, no meio da rua, falar com pessoa e tentar ser engraçado'. Era uma coisa que hoje em dia também me custaria muito fazer", acrescentou.

Durante a conversa, Herman José também recordou um grande susto de saúde que sofreu quando ainda era criança. "Aos quatro anos tive uma coisa que na altura era incurável, que era mononucleose infecciosa. Ainda hoje a minha mãe deve a minha cura a um milagre. Porque no hospital ter-lhe-ão dito: 'nós já fizemos tudo o que pudemos, agora tem a ver com as vossas orações e a vossa fé'. Tenta explicar à minha mãe que eu não fui regenerado por intervenção divina. E eu respeito isso, nem ponho sequer em causa", partilhou.

