Herman José esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura e entre as perguntas que lhe foram feitas no 'Café da Manhã', da RFM, questionaram: "A quem é que vai deixar a herança?".

"Ninguém acredita quando digo que gasto sempre mais rápido do que ganho. A pergunta deverá ser feita: a quem é que eu vou deixar o buraco financeiro?", respondeu o comediante, deixando todos a rir.

De seguida, quiseram saber como está a sua próstata. "Está melhorzinha. Fiz uma coisa muito interessante. Embolização prostática. Em alguns casos não dá resultados. O Emanuel tentou, não deu. Teve de a tirar. Isto é rigorosamente verdade. Ele não pediu segredo, portanto, Emanuel, desculpa lá. A Luciana Abreu não tem próstata", disse Herman, sempre com o seu lado humorístico a destacar-se.

Veja as restantes perguntas e respostas no vídeo da publicação abaixo:

Leia Também: Herman José está a viver o momento em que "rebenta o fogo-de-artifício"