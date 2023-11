Já se passaram 50 anos desde que Herman José deu os primeiros passos na comédia, tendo ao longo do seu percurso contribuído para tornar o humor em Portugal naquilo que ele é hoje.

Para assinalar esta data tão especial, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu condecorar o humorista com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, um momento que Herman destacou na sua conta no Instagram, agradecendo a distinção e recordando a que recebeu há mais de 30 anos das mãos do então Presidente da República, Mário Soares.

"31 anos depois da emoção de receber das mãos de Mário Soares a comenda da ordem do Mérito, o presidente Marcelo aumenta a parada e tem a generosidade de homenagear os meus cinquenta anos de carreira nomeando-me Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique", começou por escrever Herman, partilhando um excerto do discurso de Marcelo.

"Dizem que não há duas sem três. Fico portanto humildemente à espera das surpresas que os próximos cinquenta anos me trarão. Entretanto agradeço emocionado e encantado a distinção", concluiu.

