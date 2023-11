Herman José foi agraciado esta terça-feira, dia 28 de novembro, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pelos seus 50 anos de carreira no Humor e Comédia em Portugal.

A assistir a este momento esteve Maria Rueff, que não escondeu a alegria de ver o colega e amigo de longa data receber esta distinção e usou as suas redes sociais para, mais uma vez, o felicitar pela conquista.

"A suprema honra de testemunhar ao vivo o momento em que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecora, tão merecidamente, Herman José com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique por 50 anos de carreira e missão dedicados à Comédia e ao Humor em Portugal, revolucionando-os", começou por escrever a também humorista e atriz.

"Obrigada, Herman, por me escolheres para estar ao teu lado nos momentos mais marcantes da tua vida. Tão tão orgulhosa por ti e comovida", concluiu.

