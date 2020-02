"Chegou sem pedir licença e começou a morar no meu coração", foi assim que Jakelyne Oliveira começou o texto que partilhou na sua página do Instagram, onde destacou o aniversário do namorado, Henri Castelli.

O ator brasileiro completou 42 anos esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, data que a companheira não deixou passar em branco.

"Que o seu novo ano seja incrível, repleto de bênçãos e realizações. Desejo-te amor, felicidade, paciência, sabedoria, saúde e mais um pouquinho de paciência. Brincadeiras à parte, obrigada por me fazeres feliz, por transbordar paciência e estar sempre disposto a alegrar-me. Tu és luz e eu sou grata a Deus por ter cruzado nossos caminhos. Feliz aniversário", acrescentou.

