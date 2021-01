Henri Castelli mostrou aos fãs como ficou o novo quarto da filha mais nova, a pequena Maria Eduarda, de sete anos. De acordo com a revisa Quem, as imagens foram captadas antes do ator ter sido brutalmente agredido no final do ano.

O artista brasileiro explicou que aproveitaram a mudança para separar algumas roupas e brinquedos para "doar".

"A Duda está a gostar muito de cada detalhe do novo quarto, que é super colorido como ela sonhava. Misturamos flores, arco-íris e sereias e o resultado ficou lindo, parece um reino mágico", disse o ator.

De recordar que além de Eduarda, da relação com Juliana Desperito, Henri Castelli é também pai de Lucas, de 14 anos, do casamento com Isabeli Fontana.

