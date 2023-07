Helena Sacadura Cabral fez esta quinta-feira, dia 13 de julho, uma partilha ternurenta onde surge com o filho, Paulo Portas.

Ao lado do político, a escritora fez ainda um bonito desabafo, onde aproveitou para se declarar.

"Raramente mostro a minha família, apesar da imensa importância que tem para mim. Hoje abro uma exceção, para uma foto tirada no domingo com o meu filho Paulo, uma das pessoas que me acompanha, juntamente com o meu irmão, cunhada, sobrinhos e amigos, a percorrer com alegria, o resto da estrada da minha vida. Que sejam abençoados pelo tanto que me amam", pode ler-se.

Vale lembrar que Helena, em 2012, perdeu um dos filhos, Miguel Portas, que morreu vítima de um cancro no pulmão.