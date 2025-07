Helena Sacadura Cabral deixou junto dos seguidores um texto em jeito de desabafo onde lamenta a morte do irmão mais novo.

Ao publicar nas redes sociais uma fotografia em que aparece com o familiar, a escritora começou por intitular: "Como se o tempo fosse dele."

"Ele era o meu irmão mais novo. Mas, desde sempre, carregava a calma de quem já viu o mundo de todos os ângulos. Com aquela serenidade rara — quase silenciosa — que não precisava de se exibir para ser notada", disse.

"Tinha 75 anos. Um engenheiro do tempo e da lógica, mas também da alma. Nascido em Moçambique, onde o sol parece ter moldado os seus ossos, voltava sempre que podia. Era como se aquele lugar o chamasse em silêncio — e ele atendesse, com a leveza de quem sabe onde está enraizado. Corria-lhe um distante sangue macaense nas veias. Um sangue que carrega mares, atravessa mapas, fala baixo e fundo. E era assim que ele vivia: sem pressa, sem estardalhaço, sem a ansiedade que o mundo moderno exige", partilhou de seguida.

"Observava mais do que falava. E quando falava, todos escutavam. Como se as suas palavras saíssem de um poço antigo, daqueles que a gente respeita antes mesmo de saber o porquê. Vi nele, desde sempre, o filho mais velho, do mais velho que eu tive. Como se ele tivesse vindo antes, mesmo vindo depois. Como se o tempo fosse dele, e não o contrário", acrescentou.

"A morte — essa palavra dura — veio sem aviso. Súbita. Inaceitável. Como se alguém apagasse a luz de um quarto onde a gente ainda estava a conversar. E agora, restam as sombras. E o eco de tudo o que não se disse porque parecia haver tempo", contou.

"Mas o que é a ausência, senão a lembrança vestida de silêncio? De algum modo ele ainda está aqui. No jeito como olho os retratos com mais cuidado. No modo como escuto, antes de falar. Na vontade de voltar a Moçambique, só para entender por que ele voltava tanto", refletiu.

"Não sei como se diz adeus a alguém que parecia sempre saber o caminho de volta. Então não digo. Apenas sigo — mais lenta, mais atenta e, sobretudo mais grata. Como ele fazia", escreveu, por fim.

Após a partilha, Helena Sacadura Cabral recebeu várias mensagens de carinho através da caixa de comentários.

"Minha Helena querida. Muitos beijinhos", comentou a apresentadora Ana Marques. "Um abraço apertado, minha querida", disse Tânia Ribas de Oliveira. "Um grande beijo, querida Helena", escreveu a atriz Helena Isabel.

"Que palavras tão bonitas. Que bonita forma de exprimir um amor tão lindo e especial. Beijinhos e os meus sentidos pêsames", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

De recordar que Helena Sacadura Cabral perdeu o filho Miguel Portas em 2012. O eurodeputado morreu aos 53 anos.

