Helena Isabel Patrício já trabalhava como jurista quando em 2016 entrou na 'Casa dos Segredos 6'. Apesar de ter vencido o formato, Helena viu a sua vida profissional prejudicada pelo facto de ser "rotulada" como ex-participante de um reality show.

O tema delicado voltou a ser abordado esta quinta-feira, dia 7, numa conversa entre a agora concorrente de 'Big Brother - Duplo Impacto' e os restantes colegas.

"Passei mal no primeiro ano com isso, com o facto de ser rotulada, depois percebi: não, eu tenho as minhas qualidades, quem me quiser aceitar tem de aceitar a minha vida e o meu percurso. Eu não sou mais ou menos boa pessoa por isso", afirma.

