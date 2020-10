Helena Isabel Patrício, que venceu a sexta edição do polémico reality show "Casa dos segredos" em 2016, fez um preenchimento labial e um tratamento de rejuvenescimento da pele do rosto para melhorar a imagem e aumentar a autoestima. "Nunca escondi que gosto de me sentir bem com o meu corpo", admitiu a jurista e apresentadora de televisão de 33 anos, que anteriormente já tinha recorrido à cirurgia estética em três ocasiões, em declarações à edição desta semana da revista TvMais.

"Apanhei muito sol na minha infância porque cresci numa vila alentejana muito quente e sinto que é necessário reparar os danos que o sol me provocou na pele do rosto. Tinha algumas rugas de expressão que ficaram disfarçadas com este procedimento, que é rápido, eficaz e indolor", refere Helena Isabel Patrício, que recorreu aos serviços da Clínica Milénio. "No rosto, foi aplicado um coquetel que combina várias vitaminas, ácido hialurónico, sais minerais e ácidos nucleicos que permitem que a pele produza o colagénio que, ao longo da vida, vamos perdendo", esclarece Sofia Carvalho, cirurgiã especializada em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética.

"É uma forma de apostar na prevenção do envelhecimento", alerta a médica. "Todas as mulheres devem tratar de si", considera também Helena Isabel Patrício, que não tem problemas em recorrer à medicina estética para melhorar a imagem. "Fiz três cirurgias e nessas três cirurgias fiz variadíssimas coisas", explicou durante um debate televisivo no início deste ano. Para além de uma lipoaspiração e de uma mamoplastia, também intervencionou o rosto, os braços, as pernas e os glúteos.