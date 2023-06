Helena Isabel Patrício fez esta quinta-feira, dia 15 de junho, uma surpreendente revelação no programa 'TVI Extra', onde é comentadora.

"Quero tirar as próteses mamárias", fez notar a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que explicou que, com o passar do tempo, as vontades das pessoas também se alteram.

"Neste momento não me identifico com o volume das minhas mamas", disse, sublinhando assim o motivo desta decisão.

Helena confessou também que já se encontra em lista de espera para esta cirurgia: "Se alguma clínica me quiser fazer uma redução mamária...".

Leia Também: Helena Isabel critica Goucha: "Achei que foi altamente prepotente"