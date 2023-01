Os participantes do programa 'Ex-Periência', da TVI, foram surpreendidos com a entrada de um novo casal. Helena Caldas e Ricardo Guerreiro, de 50 anos, decidiram dar uma nova oportunidade ao amor, uma vez que o seu relacionamento já passou por vários altos e baixos.

Os dois conheceram-se ainda na infância, acabando por se afastar, casar e formar família. Quando voltaram a reencontrar-se, Helena já estava divorciada e o casamento de Ricardo viria a acabar.

Ambos juntaram-se, foram viver juntos e ao fim de quatro meses deram o nó.

"O primeiro casamento até foi calmo, depois com o passar do tempo o Ricardo começou a perder as qualidades que eu gostava", afirma Helena.

"Nunca desconfiei do Ricardo até um dia ele ter posto o telemóvel em cima do meu num jantar e calhei olhar quando ele recebeu uma mensagem. Acho que quase desmaiei", recorda, afirmando que viu o conteúdo de uma mensagem que uma colega de trabalho enviou para Ricardo, o qual era "muito grave".

Aconteceu então um divórcio, no entanto, Helena e Ricardo fizeram as pazes e decidiram trocar alianças pela segunda vez. Ainda assim, e apesar dos esforços, as coisas começaram a correr mal novamente.

"Neste momento sinto-me um bocado desiludida", diz Helena.

Já Ricardo completa: "Vou [para o programa] pela Helena. Vamos fazer para ser melhor".

Conheça o casal.

