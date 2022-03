Helena Costa quis deixar registado mais uma das suas grandes conquistas. A atriz comprou uma casa, conforme partilhou com os seguidores através das InstaStories.

"Ontem foi um dia muito especial! 'Comprei a nossa casa filhas!". É linda e vai ser uma casa cheia de amor! Agora também é cheia de amor, mas esta é nossa", notou numa publicação.

Respondendo às questões dos seguidores sobre a compra, Helena notou que conseguiu comprar a casa sozinha. "Claro que com ajuda da família e muito trabalho. Sinto-me concretizada. Começo agora do zero e para a frente é que caminho!", sublinha.

Por fim, sublinha: "Sabem com o que mais sonho? Com o Natal na casa nova! Juro que não sei porquê, mas é o que mais imagino, decorar e fazer sobremesas de Natal".



© Instagram - Helena Costa

