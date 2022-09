Muito apaixonada, Helena Costa surpreendeu os seguidores com novas imagens em que aparece com o namorado, Vasco Santos.

No vídeo que partilhou nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira, o look é o centro das atenções com a atriz confessar que foi a própria quem "forçou um bocadinho para se vestirem de igual".

"O Vasco diz que ficamos um bocado bimbos. Eu acho que ficamos queridos. O que é que vocês acham?", acrescenta de seguida, deixando uma caixa com as duas opções para os fãs darem a sua opinião.

Veja o vídeo na galeria.

