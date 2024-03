Helena Costa usou a sua conta no Instagram para mostrar novas fotos e vídeos das filhas, as gémeas Mercedes e Maria do Mar, de quatro anos.

A atriz esteve a passar uns dias com as meninas na Figueira da Foz e confessou que foram as filhas que pediram para a mãe lhes tirar fotografias.

"Quando elas pedem para lhes tirar fotografias…", escreveu Helena na legenda da publicação, na qual se vê as meninas sorridentes e a mãe a dizer que já tinha tirado as fotos, enquanto gravava alguns vídeos.

