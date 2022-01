Helena Costa resolveu partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde, sem filtros nem maquilhagem, exibe as manchas que se instalaram no seu rosto há algum tempo e que teimam em não sair.

"Antes de me maquilhar lembrei-me de vos mostrar as minhas manchas que ainda cá andam, sem filtros. Ponho protetor solar todos os dias e teimam em não sair", confessa a atriz, de 39 anos.

"Não me incomodam assim tanto, porque tapo com maquilhagem, mas imaginem não precisar de tapar", realça, acabando a sua partilha pedido aos fãs conselhos sobre um possível "tratamento eficaz" para eliminar as manchas.

