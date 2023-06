Helena Costa viveu um amor especial que, mesmo depois do fim, fará questão de não esquecer. A atriz confirmou as suspeitas de que tinha um novo namorado, embora o tenha feito depois desta mesma relação já ter terminado.

"Conheci um ser humano incrível que me fez tão feliz mas tão feliz que nem acreditei que fosse possível! Ajudou-me a voltar a ser a menina que estava escondida lá trás, não me julgou não me interpretou, não me condicionou mas sim abriu o meu coração e a minha visão, tão simples e tão bonito, rimos muito juntos, partilhámos muito juntos e isso é tão importante", começou por escrever Helena antes de explicar o fim do namoro.

"Sabíamos que a distância não funcionava mas queríamos que a distância funcionasse e por isso fomos felizes até a distância não funcionar. É duro duas pessoas serem tão compatíveis e mesmo assim terem que se separar… é duro haver sentimentos tão fortes e para o bem de cada um obrigarmo-nos a não falar", acrescentou a atriz, triste com a separação.

"Sinto que devo isto ao universo, um obrigada por me presentear com uma pessoa tão especial e gracias cariño por me tornares numa pessoa melhor, desejo-te o melhor do mundo para ti. Espero que sea bueno para los dos el cambio… mis mofletes ya no están arriba [espero que a mudança seja boa para nós os dois... as minhas bochechas já não estão acima]. Partilho isto convosco por várias várias razões, mas a principal é: não tenham medo de viver", concluiu, dando a entender que este amor era de nacionalidade espanhola.

Veja na galeria o vídeo publicado por Helena Costa.

Leia Também: Novas fotos do aniversário. Filho de Jessica Athayde "fugiu" nos parabéns