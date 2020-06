Desde que foi mãe há quase um ano que Helena Costa faz questão de partilhar com os fãs, através do Instagram, vários momentos vividos na companhia das filhas gémeas, as pequenas Mercedes e Maria do Mar.

Ainda esta sexta-feira, a mãe 'babada' decidiu partilhar novas imagens das meninas, que serviram para assinalar os 11 meses de vida das bebés.

"Ai que o tempo voa! E voa tão rápido que daqui a pouco vão fazer um ano e quase que escapava a foto dos 11 meses", escreveu a atriz na legenda das imagens.

Entre duas fotos, é possível ver um vídeo da pequena Mara do Mar às gargalhadas. Veja na publicação abaixo.

Recorde-se que as meninas nasceram no final do mês de junho do ano passado.

