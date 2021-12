Dois anos depois de ter dito 'sim', Helena Costa separou-se do marido. A notícia foi anunciada nas redes sociais da atriz.

"Sinto-me finalmente preparada para vos falar sobre o motivo do meu distanciamento nos últimos meses. [...] O meu casamento chegou ao fim", revela Helena, que ao lado do agora ex-companheiro teve duas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, de dois anos.

"Sem entrar em demasiado detalhe, posso dizer-vos que o divórcio foi a melhor decisão para ambos. Estamos e estaremos sempre unidos pela Mercedes e pela Maria do Mar, que são o mais importante das nossas vidas, e vamos continuar a fazer tudo para que elas cresçam saudáveis e muito felizes", realça.

Helena, que no início deste ano foi operada a um tumor no pulmão, explica que esta "nova fase" da sua vida iniciou-se há alguns meses, mas não falou sobre o assunto antes "para proteger a família durante esta transição". "No entanto, quis que soubessem esta notícia por mim. Peço a todos que respeitem a nossa privacidade, até porque, como sabem, vou sempre continuar a partilhar muito de mim aqui", termina.

Importa referir que a identidade do ex-marido de Helena Costa sempre foi mantida em segredo por opção do casal.

Leia Também: Divórcio milionário do emir do Dubai e de Haya da Jordânia bate recorde