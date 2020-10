Helena Coelho foi uma das grandes protagonistas do fim de semana no mundo dos famosos. A nova apresentadora da TVI, conhecida do grande público devido ao seu trabalho enquanto criadora de conteúdos, anunciou este domingo que está grávida do primeiro filho.

A grande novidade foi revelada nas redes sociais com um vídeo onde Helena e o namorado, Paulo Teixeira, posam na praia.

Mas porque motivo decidiu o casal gravar este vídeo naquela praia? Foi em resposta a esta questão que a criadora de conteúdos acabou por revelar onde estava quando soube que esperava o seu primeiro filho.

"Esta foi a primeira praia onde eu e o Paulo viemos juntos. Escolhemos a praia para anunciar porque é um lugar que remete paz e também porque foi nas férias de verão (em Ibiza) que descobrimos a gravidez", conta.

Mas as revelações não ficaram por aqui e Helena fez ainda questão de explicar que a banda sonora do vídeo foi feita exclusivamente para este anúncio especial, por um amigo do casal, e dela faz parte o momento mais marcante da gestação até aqui: o dia em que Helena e Paulo ouviram os batimentos do coração do bebé pela primeira vez.

"O som do batimento do coração foi o que mais nos marcou. O que nos fez ‘cair a ficha’, o que mais nos emocionou. Tinha de estar gravado para sempre no nosso vídeo revelação", explica a futura mamã.

Reveja abaixo as imagens:

