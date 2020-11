Grávida pela primeira vez, Helena Coelho escolheu esta quinta-feira, dia em que assinala estar "a meio" da gestação, para dar a conhecer a primeira fotografia da sua barriguinha.

A apresentadora do 'VivaVida' confessou que ainda está a aprender a lidar com as mudanças no corpo, mas está dedicada em cuidar de si da melhor forma.

"Ainda não tinha tirado absolutamente nenhuma fotografia desta nova fase, por se notar pouco e também porque às vezes é desafiante reconhecermos as mudanças diárias do nosso corpo. Mas se há coisa que tenho aprendido a cada vez que ouço o coraçãozinho bater, é que o corpo da mulher é capaz de coisas grandiosas, únicas e tão incríveis quanto gerar um ser humano... e por isso vou ser mais paciente com ele, tratá-lo ainda melhor para que se torne a melhor casa que algum dia este bebé vai ter", confessou.

"Tem sido uma fase diferente, nem sempre simpática, quase nunca romântica, mas que tem de se viver da forma que é, né?", rematou.

Vale referir que o bebé, do qual ainda não sabe o sexo, é fruto do relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira.

