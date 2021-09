Helena Coelho conseguiu, finalmente, tirar do armário um dos visuais que desejava usar mas que não conseguiu por causa da sua gravidez. Estando já muito próxima da sua silhueta antiga, que tinha antes de ser mãe da bebé Íris, a comunicadora acabou por estrear o look na apresentação do 'Extra' do 'Big Brother' deste sábado, 18 de setembro.

"Recordações de uma noite de sábado muito muito feliz. Não era uma mesa de café cheia de amigos a falar sobre o maior reality show do mundo, mas era quase", brincou na legenda de uma publicação no Instagram.

"Tinha este look guardado há meses e estava à espera que me servisse ahah gostaram?", questionou por fim.

Note-se que foi nesta semana que a influenciadora digital estreou-se como apresentadora dos 'Diários' do reality show. No entanto, nem toda a gente tem apreciado a sua prestação...

