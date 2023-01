Helena Coelho fez um enorme sucesso ao mostrar nas redes sociais o look que elegeu para sair à rua na manhã de terça-feira, 31 de janeiro.

A digital influencer apostou num conjunto de fato de treino, combinado com acessórios que fizeram toda a diferença, e vestiu a filha, a pequena Íris, a combinar.

Após as muitas mensagens sobre a roupa que mãe e filha estavam a usar, Helena fez um vídeo para desvendar todos os pormenores sobre o look.

A sweat oversized é da Zara e encontra-se à venda no site marca com a referência 4174/300, por 19,95 euros. As calças são New look, mas já não estão disponíveis, o que não invalida que consiga um conjunto muito parecido. "Há [calças] iguais na Stradivarius e a Zara tem inclusive as calças que fazem match com a camisola", realçou, referindo-se às calças à venda no site da Zara com a referência 4174/301, por 22,95 euros.

O visual "cool mom" ficou completo com os ténis New Balance 530, relógio, óculos de sol e carteira.

Já a pequena Íris surgiu com um fato de treino cinzento da Zara e ténis New Balance, tal como a mãe.

Eis as imagens:

Leia Também: Helena Coelho garante que não tem ciúmes do namorado e explica porquê