Helena Coelho esteve a responder às curiosidades de vários seguidores da sua conta de Instagram e uma delas prendeu-se com o relacionamento da influenciadora digital com o personal trainer Paulo Teixeira.

Questionada se os dois tinham ciúmes um do outro, Helena garantiu que não.

"Nós não somos ciumentos, de zero a 10 é zero. No início tinha um bocadinho de ciúmes porque ainda estávamos a tentar-nos conhecer, ele passava-me alguma insegurança, ainda não estava a 100% e eu já estava, eram situações um bocadinho diferentes", recorda.

"No entanto, a partir do momento em que comecei a focar mais em mim e não na relação, a ficar mais segura de mim, comecei a ficar mais segura com ele. Isso não invalida que ponha as mãos no fogo por alguém, eu estou é tranquila e se acontecer alguma coisa logo se vê no futuro", completa.

