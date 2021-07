Três meses depois do nascimento da filha, Helena Coelho está fascinada com a evolução da bebé e não resiste em destacar as mudanças que a pequena Iris apresenta.

Ainda esta sexta-feira, a apresentadora do 'VivaVida' fez uma publicação dedicada ao tema.

"Em duas semanas mudou de tamanho de roupa, de fralda, passou a agarrar objetos, a adormecer sozinha, a segurar a cabeça, agarrar o biberão e a virar o corpo… amanhã vai ser o que? A fazer dancinhas no TikTok?", escreveu.

E terminou, em tom de brincadeira: "O tempo passa rápido demais (menos no meu treino)".

Recorde-se que Iris nasceu do relacionamento de longa data de Helena Coelho com o personal trainer Paulo Teixeira.

Leia Também: Helena Coelho indignada: "Não sou burra e não me façam sentir como tal"