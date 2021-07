Helena Coelho respondeu à letra a uma série de reações que se verificaram após ter esclarecido a dúvida de um fã sobre o processo da amamentação da filha, a pequena Íris, que agora está em fase de adaptação ao biberão, uma vez que a influencer se vê impossibilitada de amamentar.

"A Íris tem-se adaptado bem ao biberão? E não estranha a mama?", perguntou um internauta.

"A Íris adaptou-se com muita facilidade a todas as mudanças que fizemos até agora. Pegou no biberão à primeira e nunca largou a mama. Usamos a tetina calma em que ela tem de fazer sucção para conseguir beber leite, 'igual' ao que faz na mama e talvez por esse motivo nunca estranhou ou mudou nada. Ou tive sorte, só", respondeu na altura.

Pergunta e resposta dada por Helena Coelho© Instagram - Helena Coelho

Depois de ver a sua resposta a ser 'corrigida' por diversas contas de Instagram ligadas à maternidade, eis que a apresentadora não conseguiu disfarçar a sua indignação perante a enorme pressão a que as mães estão sujeitas hoje em dia.

"Resumo rápido e praticamente com palavras muito simples para todos entendermos aquilo que se passa aqui em casa e a minha experiência com aquilo que me perguntaram", começa por dizer.

Críticas que se seguiram à resposta© Instagram - Helena Coelho

"Toda a gente viu eu a escrever 'igual' no meu post, certo? Sendo que a forma certa de dizer é a 'tetina calma permite que o bebé sugue, engula, respire de forma natural e consiga manter o seu comportamento de sucção natural', que é o movimento que faz na mama. Não sendo igual, tem de fazer sucção em vez de o biberão fazer o trabalho por ele e simplesmente dispensar leite", explica.

A indignação da influencer© Instagram - Helena Coelho

"É violentíssimo tudo o que fazem à volta das mães. Sejam página de pseudo-ajuda que se escondem em fundamentalismos, seja pelos próprios familiares (não é o meu caso, mas recebo mensagens diárias vossas sobre isso)", lamenta.

"É violentíssimo porque quem é mãe está diariamente a tentar fazer o melhor, mesmo errando. Está diariamente a tentar fazer o melhor, mesmo isso não sendo o que queremos. E mesmo assim tem SEMPRE de ser criticada. Amamentar tem sido das melhores experiências da minha vida e tem sido muito violento para o meu psicológico e emocional sentir que está a chegar ao fim e que a minha filha tem de suplementar LA para não ficar com fome", confessa.

A indignação da influencer© Instagram - Helena Coelho

"Dentro disto que não é uma opção e culpa minha, arranjei a melhor solução para não parar de amamentar, dado que eu sou seguida por pediatras, enfermeiros, conselheiros de amamentação... não sou uma burra e não me façam sentir como tal. Todas as decisões são informadas, as minhas e as de qualquer mãe que quer o melhor para o seu filho, mesmo que isso não seja o melhor para si", completa.

Leia Também: Helena Coelho quer casar, mas não da forma tradicional. Eis os planos