Helena Coelho está de férias com a família em Menorca, Espanha, e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias destes dias, dando destaque a duas em particular.

As imagens de que a maquilhadora mais gosta são ambas da filha, Íris. Numa pode ver-se apenas o rosto da menina, a preto e branco, enquanto noutra a bebé aparece a dormir na praia abraçada a um peluche.

"Resumo do dia porque vocês merecem sempre ver pelo buraco da fechadura. O meu momento favorito é o da foto a preto e branco, é a cara de felicidade da Íris quando viu que eu tinha um ovo cozido para ela e ela a dormir agarradinha à Minnie, as pessoas na praia passavam por ela e diziam 'ooooh'", escreveu Helena Coelho.

Veja as imagens destes dias de férias da influenciadora digital na galeria.