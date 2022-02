Helena Coelho decidiu começar o ano a arrendar um espaço para trabalhar e encontra-se agora em fase de remodelações, para que o novo escritório fique ao seu gosto.

Esta quarta-feira, entre montagem de móveis e algumas bricolages, a digital influencer desabafou com os seguidores sobre o enorme defeito com que se deparou ao começar a utilizar o espaço: a falta de rede.

"No espaço em que vou trabalhar agora praticamente não tenho rede, os stories não entram. Deus, o que é que eu te fiz de mal? Há anos que tenho rede em qualquer lado. O que é que aconteceu para que do nada, no meio da cidade, eu quase não tenha rede?", afirmou.

"Parece que estou no fim do mundo e estou no meio da cidade", lamentou ainda.

