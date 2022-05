Casada há 25 anos com Taylor Hackford, Helen Mirren teve a oportunidade de falar sobre o enlace e os segredos para manter uma relação de longa data.

“Acredito nos elogios incondicionais daqueles que nos são mais próximos. Não quero críticas. E faço a mesma coisa com ele - mais ou menos. Permitimos que o outro faça as suas próprias coisas e que prossiga com isso”, notou, realçando a importância que a profissão tem na vida de cada membro do casal.

No mesmo sentido, Mirren aproveitou o tempo que esteve sem trabalhar devido à pandemia. “Trabalhei todos os anos desde os meus 20 anos. A Covid foi a primeira vez na vida em que não trabalhei durante seis meses. Sofremos durante aquele período terrível, mas o mais valioso para mim foi a possibilidade de passar tempo com o meu marido e sentar-me à mesa com ele todas as noites - algo que nunca fiz antes - e não me preocupar com trabalho”, sublinhou.

Recorde-se que Mirren e Hackford conheceram-se nas audições para o filme ‘White Nights’.

