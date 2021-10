Hélder Agapito marcou presença esta sexta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, onde fez uma confissão que deixou Cláudio Ramos chocado.

"Não tenho redes sociais. Nunca tive", revelou o ator de 'Festa é Festa'.

Hélder garante nunca ter sentido falta de ter estas plataformas na sua vida, uma vez que estas nunca estiveram presentes.

"Vou acabar com as minhas", atirou Cláudio Ramos depois de ouvir o ator explicar que o facto de não ter redes sociais lhe permite ser um ator mais livre por não retirar dos comentários de outros opiniões sobre si e sobre as suas personagens.

Ainda que sem redes sociais, Hélder garante ser "uma pessoa informada" sobre o tema e sobre as notícias que marcam a atualidade.

