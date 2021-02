Heitor Lourenço recorreu à sua página de Instagram para recordar um dos momentos mais marcantes da carreira: o primeiro filme.

Um projeto que foi feito ao lado da também atriz Adelaide João, que partiu esta quarta-feira, 3 de fevereiro.

"Estava nervosíssimo. Afinal era o meu primeiro filme para o cinema. Não sabia o que dizer às pessoas, como me comportar. Tudo era novo, era o que sempre quis, mas tinha medo", começou por lembrar.

"Ao meu lado uma colega falava-me de igual para igual, como se já tivéssemos trabalhado juntos desde sempre. Senti-me bem. Foi das primeiras vezes que experimentei a sensação de pertença a esta profissão. A colega era a Adelaide João. E por entre cigarros (na altura chegava a acender um no outro) pediu-me para a tratar por Lai Lai", contou ainda.

Uma publicação onde lamenta a partida da colega e amiga. "Hoje partiu mas claro que estará sempre presente na minha, nas nossas vidas. O filme chama-se 'Fim do Mundo', do João Mário Grilo. O mundo dela no nosso teve 100 anos", rematou.

