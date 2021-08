O ator publicou no Instagram algumas imagens da falecia atriz com as colegas e amigas Helena Isabel e Rita Salema.

"Do que nunca morre... talvez por nunca ter nascido. A amizade, o amor, não se explicam. Acontecem". Heitor Lourenço voltou a recordar a grande amiga Maria João Abreu numa nova publicação que fez na sua página de Instagram. Uma partilha onde lembra algumas imagens da falecida atriz com as colegas e amigas Helena Isabel e Rita Salema. "Somos luas, somos sóis, estrelas! Sempre em movimento mesmo que ocultas por nebulosas. Somos amigos. E dançamos tanto. Dançaremos sempre... enquanto estivermos ligados pela amizade. Que não se explica... Que nunca morre. Acontecemos. Do amor", acrescentou. "Acabamos um espetáculo e começamos outro logo de seguida. Minhas queridas Joãozinha, Ritinha e Leninha", lembrou ainda. Leia Também: "Mesmo que não acreditem, ajudem a salvar o planeta"