Heidi Klum está cada dia mais apaixonada pelo marido, Tom Kaulitz, com quem se casou no verão passado, e esta quinta-feira fez questão de partilhar com o mundo um momento íntimo do casal.

A supermodelo deu a conhecer uma fotografia em que surge na cama com o companheiro, ambos despidos ao acordar. "Início de dia tardio. Amo-te, Tom", declarou-se na legenda da publicação.

A imagem não passou despercebida e foram várias as figuras públicas que se mostram enternecidas, entre as quais Paris Hilton, Alessandra Ambrósio e Naomi Campbell.

