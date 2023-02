Foram revelados na manhã de quinta-feira, 23 de fevereiro, novos detalhes sobre 'O Triângulo', o reality show da TVI que estreia já no domingo (dia 26).

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam no 'Dois às 10' as apresentadoras dos 'Diários' e 'Extras' do formato, Mafalda Castro e Alice Alves.

Mafalda ficará responsável pelos 'Diários', que vão para o ar às 18h00, e Alice pelos 'Extras' da noite.

"O triângulo vem revolucionar este conceito de reality show que conhecemos", promete Alice Alves, que irá receber diariamente um vasto leque de comentadores.

Os nomes de quem irá comentar os últimos acontecimentos no formato permanecem por revelar, sabe-se que são muitos e apenas Cinha Jardim está confirmada.

A famosa voz da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother' fará parte do programa? "Não sabemos", reagiu Mafalda Castro, que irá entrar na casa antes de todos os concorrentes, no domingo à tarde, e desvendar em direto no 'Somos Portugal' outros novos detalhes.

Quanto aos concorrentes, as apresentadoras confirmaram que não haverá famosos e todos "são anónimos".

As galas de 'O Triângulo', recorde-se, ficam a cargo de Cristina Ferreira.

