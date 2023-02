Cristina Ferreira revelou esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a primeira imagem do interior da casa do reality show 'O Triângulo', que estreia já no próximo domingo.

Nas stories do Instagram, a apresentadora mostrou parte de um letreiro luminoso, onde é possível perceber que constam as letras "T" e "R".

"Vim à casa", escreveu ainda Cristina.



Importa lembrar que o programa foi criado de raiz pela TVI, em conjunto com a Endemol, e que sobre ele ainda pouco se sabe. Confira abaixo aquilo que o Fama ao Minuto já conseguiu apurar sobre o mesmo.