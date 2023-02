Harvey Weinstein enfrenta esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, um novo julgamento na sequência das acusações de violação e agressão sexual de que tem sido alvo por parte de várias mulheres.

Será lida hoje no tribunal de Los Angeles a sentença do realizador de cinema que poderá ser condenado até 18 anos de prisão, conta o The Washington Post.

Os advogados de Harvey haviam pedido para que a sentença fosse lida no passado mês de janeiro, embora tenham solicitado depois um adiamento para que tivessem tempo de apresentar um recurso.

Em dezembro do ano passado, Weinstein foi considerado culpado de violação e duas agressões sexuais, quase metade das acusações pelas quais havia sido processado por quatro mulheres.

Nessa altura, porém, o também produtor foi considerado inocente das acusações de uma segunda mulher e não foi emitido um veredicto sobre os crimes alegadamente cometidos contra outras duas.

Em 2020, em Nova Iorque, Weinstein foi condenado a 20 anos de cadeia, uma pena que já se encontra a cumprir.

Harvey Weinstein foi o responsável pela produção dos clássicos filmes 'Pulp Fiction' (1994) e 'O Artista' (2011).

