Harvey Weinstein voltou a ser internado no hospital na sequência da sua batalha contra um cancro. O produtor, que se viu envolvido num escândalo sexual impulsionado pelo movimento #MeToo, acusou as autoridades de Nova Iorque de "negligência médica", conforme o seu agente avançou ao The Post.

No entanto, o produtor, de 72 anos, não coloca as culpas nos oficiais que trabalham em Rikers Island, onde se encontra a cumprir a sua pena.

Segundo o The Post, Harvey pretende processar o NYC Health+Hospitals/Bellevue, hospital responsável pelos seus tratamentos, por não receber os "cuidados apropriados" enquanto está detido.

Note-se que Harvey foi considerado culpado e condenado a 23 anos de prisão (em 2020) por um crime de abuso sexual, depois de ter forçado a assistente de produção Miriam 'Mimi' Haleyi a fazer sexo oral e por ter atacado a cabeleireira Jessica Mann. Três anos depois foram acrescentados 16 anos à sua pena por ter violado uma modelo italiana em 2013.

A imprensa internacional avança que Weinstein terá sido diagnosticado com cancro na medula óssea, contudo, não há certezas quanto a isto.

