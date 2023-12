Um juiz do Tribunal Superior de Londres ordenou que o príncipe Harry pague 48 mil libras (mais de 56 mil euros) ao Mail on Sunday em custas judiciais num caso de difamação, devido a um artigo que o jornal publicou e que fala sobre a batalha legal do duque de Sussex com o Ministério do Interior britânico. Em causa está a proteção que o príncipe deixou de ter quando visita o Reino Unido.

Harry processou o grupo editorial Associated Newspapers Limited, dono do jornal, considerando que o texto publicado em fevereiro de 2022 era "fundamentalmente impreciso" e tratava de questões sobre a segurança da sua família.

De acordo com o grupo editorial, o artigo expressa uma "opinião honesta" sobre o assunto e "não causou danos graves" à reputação de Harry. O juiz decidiu que o jornal tinha "uma perspetiva real".

O Mail on Sunday informou que o porta-voz de Harry disse aos jornalistas que ele iniciou uma ação legal contra o Ministério depois de se oferecer para pagar pela proteção policial para ele e para a sua família quando estivessem no Reino Unido, mas que a oferta foi rejeitada.

O artigo alegava que a oferta só tinha sido feita aos órgãos competentes ou ao Comité Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas, conhecido como RAVEC, mais tarde. Foi ainda acrescentado que tal comportamento era "irónico, visto que o príncipe agora tem uma função numa empresa de Silicon Valley que combate a desinformação no mundo online".

O príncipe iniciou uma ação legal por difamação, alegando que o artigo era "um ataque à sua honestidade e integridade" e poderia pôr em causa o seu trabalho de caridade e os esforços para combater a desinformação online. Já o jornal contestou e disse que o artigo expressava apenas uma opinião.

