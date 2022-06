O príncipe Harry e a sua esposa Meghan deixaram os seus deveres reais e mudaram-se para a Califórnia no início de 2021. Desde então, só visitaram o Reino Unido juntos uma vez.

"Definitivamente veremos Harry e Meghan no culto de Ação de Graças na Catedral de São Paulo", disse Omid Scobie, coautor de uma biografia favorável do casal, a repórteres em Londres.

O serviço de 3 de junho será "realmente o primeiro momento oficial" do casal nas celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, disse.

"Isso é realmente o que eles planeam desde sempre", disse Scobie.

Jornais britânicos informaram que o casal provavelmente compareceria ao culto, mas o comentário de Scobie é visto já como uma confirmação, devido aos seus laços estreitos com o jovem casal.

Não vão à varanda real

Este ano, apenas membros ativos da realeza aparecerão na varanda do palácio de Buckingham, o que significa que o príncipe Harry e a sua esposa Meghan não estarão presentes, nem o príncipe André, afastado da vida pública devido a um escândalo sexual.

A figura central será, como sempre, a rainha Isabel II, cujo estado de saúde a tem obrigado a menos aparições públicas.

Scobie confirmou que o duque e a duquesa de Sussex "não irão" à varanda do Palácio de Buckingham a 2 de junho para assistir ao Trooping of the Color e a um desfile aéreo.

Mas disse que o casal poderia fazer uma "aparição surpresa" a 5 de junho, quando a rainha voltar à varanda com os membros da família.

A decisão de Harry e Meghan de se mudarem para os Estados Unidos em busca de privacidade e independência financeira causou ondas de choque na família real. Mas isso foi agravado pelas críticas públicas ao casal, inclusivamente numa entrevista na televisão norte-americana na qual acusaram um membro da realeza não identificado de racismo.

O Palácio Real está a preparar-se para mais revelações de Harry na sua próxima autobiografia.

Veja ainda - A família real britânica: conhece a linha de sucessão ao trono?