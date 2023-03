Oprah Winfrey comentou a possibilidade do príncipe Harry e de Meghan Markle irem à coroação do rei Carlos III, marcada para o dia 6 de maio. Apesar de já terem sido convidados, os duques de Sussex ainda não deram uma resposta, pelo que está tudo em aberto.

Oprah Winfrey, amiga do casal, comentou o assunto no programa 'Mornings', da CBS, com a amiga Gayle King.

"Penso que eles devem fazer o que acharem que é melhor para eles e para a família. É isso que eu penso. Esse é o ponto de partida: o que é que sentes que é melhor para ti?", afirmou.

"Eles não me pediram opinião", garantiu ainda a conhecida apresentadora.

