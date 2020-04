Harry e Meghan Markle falaram sobre a sua nova marca e "império" que pretendem construir, agora que já não pertencem ao 'núcleo duro' da realeza britânica. Em declarações exclusivas a Hannah Furness, do The Telegraph, os duques de Sussex revelaram que a sua marca irá ser intitulada de Archewell, em referência ao filho de ambos, o pequeno Archie e não só.

O nome deriva da palavra grega "arche" que significa "fonte de ação", conforme avança a publicação.

Para além disso, há grandes planos para esta organização, onde estão incluídos grupos de apoio emocional, um império multimédia e um website com características solidárias.

O casal afirmou que pretende "fazer algo de significativo, algo que importe". Aliás, Meghan sublinhou, inclusive, que ter-se-á inspirado no seu antigo blog, 'The Tig', no qual dava informações no âmbito da nutrição, saúde em geral e saúde mental.

É ainda referido que optaram por não lançar o projeto agora, pois não querem desviar a atenção que tem vindo a ser dada à pandemia do novo coronavírus. "Vamos lançar a Archewell quando for o momento certo", fizeram saber.

Leia Também: A 'mensagem oficial' do adeus de Meghan Markle e do príncipe Harry