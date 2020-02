A partir do dia 31 de março, Harry e Meghan Markle deixarão de fazer parte do grupo de seniores da família real britânica. Atualmente, os duques de Sussex encontram-se a viver no Canadá, mas segundo as mais recentes notícias, consta que pretendem investir na compra de uma mansão nos Estados Unidos.

A localização seria Malibu, na Califórnia, uma vez que a mãe de Meghan, Doria Ragland, vive nesta zona.

O jornal Daily Mail refere que os duques já estão de olho numa propriedade, que custa sete milhões de dólares, localizada num lugar rodeado por árvores. Tem uma vista incrível, piscina e ainda um campo de ténis.

Importa sublinhar que o casal decidiu manter a sua residência em Londres, a Frogmore Cottage, para futuras visitas que venham a fazer por lá.

