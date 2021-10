Harry e Meghan Markle não estarão presentes num evento em homenagem à princesa Diana, revela uma fonte do Telegraph. A cerimónia acontecerá no dia 19 de outubro no Palácio de Kensington, Londres, no entanto, os duques de Sussex já confirmaram a sua falta.

A celebração estava inicialmente marcada para julho, após a inauguração de uma estátua de Lady Di no Sunken Garden, de maneira a marcar aquele que seria o 60.º aniversário da mãe de Harry e William.

Devido à pandemia, o evento acabou por ser adiado, pelo que o casal não tem disponibilidade para viajar até Inglaterra.

Note-se que nesta cerimónia estarão presentes à volta de 100 convidados, entre amigos e familiares da princesa Diana. Um deles, por exemplo, será Elton John.

