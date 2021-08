A filha mais nova do príncipe Harry e de Meghan Markle, Lilibet Diana, nasceu na Califórnia e será nesta cidade que a menina deverá ser batizada, segundo um especialista em realeza, noticia o Express.

O objetivo do casal será evitar que surjam as mesmas polémicas que marcaram o batizado do filho mais velho, Archie, de dois anos.

Recorde-se que quando esta cerimónia religiosa aconteceu, os duques de Sussex ainda eram membros do núcleo senior da realeza e, por isso, esperava-se que seguissem as suas tradições.

No entanto, estes decidiram manter todo o evento em segredo, longe dos olhares do público, o que levou a que fossem feitas uma série de críticas.

Tal decisão contrastou, por exemplo, com a do irmão, o príncipe William e da mulher, Kate Middleton, que permitem que admiradores fiquem à porta da capela para verem os membros da realeza entrarem.

No caso de Harry e Meghan, estes não só vedaram completamente o acesso à cerimónia, como se recusaram a revelar os nomes dos padrinhos que escolheram para o filho.

Agora que estão por 'conta própria', Harry e Meghan terão toda a liberdade de organizarem o batizado da bebé Lilibet como bem entenderem.

"A relação do Harry e da Meghan com a imprensa inglesa piorou quando o Archie foi batizado em privado e os nomes do padrinhos não foram revelados", disse o especialista Richard Fitzwilliams.

"É provável que ela seja batizada na Califórnia apesar dos rumores de que o evento acontecerá em Windsor", notou ainda.

"Não temos ideia de quando a rainha e os outros membros da família real irão conhecer a Lili ou de quando o Harry e a Meghan irão visitar o Reino Unido", completou.

