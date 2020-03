Meghan Markle e o príncipe Harry já cumpriram os seus últimos compromissos enquanto membros sénior da realeza britânica. Ora, ao contrário do que seria de esperar, uma vez que este afastamento não foi pacífico, as relações dos duques de Sussex com a restante família real mantêm-se positivas.

Uma fonte da revista People adiantou que a rainha continua a considerar Harry e Meghan como "membros amados da família".

Recorde-se que a 'saída' oficial dos duques acontecerá no final deste mês de março. Atualmente, os dois encontram-se a viver com o filho, o pequeno Archie, no Canadá.

Leia Também: Relação entre príncipes William e Harry "mudou para sempre"