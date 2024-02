Meghan Markle e o príncipe Harry falaram à revista People sobre a visita ao Canadá, que fizeram a propósito dos Invictus Games 2025.

"Adorámos estar de volta ao Canadá, um lugar tão significativo para nós. Foi uma honra sermos recebidos pelas Four Host First Nations, num momento em que assinalamos um ano para a realização do evento, em conjunto com os treinadores, atletas e famílias da Invictus", disseram, em entrevista.

"Ficámos de coração cheio por estarmos mais uma vez rodeados pelas pessoas, pela comida e pela cultura canadianas. Sentimos o espírito e a emoção da Invictus em Whistler e Vancouver [cidades onde vão decorrer as provas], e estamos muito gratos a todos os nossos anfitriões por organizarem uma visita tão memorável. Estamos a contar os dias até voltarmos!", acrescentaram, na mesma entrevista.

Leia Também: William acha que Harry e Meghan Markle "não são de confiança"