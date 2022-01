Agora com dois anos de idade, o filho mais velho do príncipe Harry e de Meghan Markle, o pequeno Archie, prepara-se para iniciar uma nova fase da sua vida - a entrada da creche.

Mas esta, como seria de esperar, não será uma escola qualquer. Conforme destaca o jornal The Mirror, os duques de Sussex escolheram uma instituição cujo plano de estudos é bastante específico e diversificado.

As disciplinas abordam assuntos como "literacia emocional", mindfulness e sustentabilidade. Destacam-se ainda as atividades ao ar livre e de contacto com a natureza, bem como disciplinas de outro género, como a aprendizagem de espanhol e de código informático.

O pai de um dos alunos que frequenta a escola disse que nenhuma das crianças se interessa com o facto de Archie ser membro da realeza britânica, pelo que este vive uma vida normal como qualquer menino da sua idade.

