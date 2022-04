O príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para aparecerem na varanda do Palácio de Buckingham durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, noticia o jornal Daily Mail.

Este é um sinal de que aos poucos, os problemas entre o duque de Sussex e a família real britânica começam a ser revolvidos.

Aliás, o próprio príncipe já revelou que teve a oportunidade de se encontrar com a rainha antes de partir para a Holanda, onde se encontram a ser realizados os Invictus Games, evento por este criado, e organizado, dedicado aos veteranos de guerra.

Apesar de ter sido aberta uma exceção em relação ao Jubileu, Harry e Meghan não serão vistos na varanda durante o Trooping the Colour (celebrações do aniversário da rainha), por exemplo, uma vez que abandonaram a sua posição enquanto membros da realeza ao serviço da monarquia, sublinha ainda o The Telegraph.

