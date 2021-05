O príncipe Harry e Oprah Winfrey voltaram a reunir-se para juntos conversarem sobre a saúde mental. A conversa surgiu a propósito da série documental que o duque produziu em conjunto com a apresentadora para a Apple TV+.

No episódio - 'The Me You Can't See: A Path Forward' -, o príncipe evidenciou a importância de relembrar às pessoas que pensam em colocar um fim à própria vida que não estão sozinhas.

"Há tantas pessoas com medo de ter essas conversas porque sentem que não têm as ferramentas necessárias para dar o conselho acertado", disse o duque de Sussex. "Mas aquilo que queres dizer é que estás lá. Ouçam, porque ouvir e fazer parte da conversa é, sem dúvida, o primeiro passo que devem tomar", notou.

Recorde-se que no primeiro episódio desta série Harry revelou que a mulher, Meghan Markle, confessou ter tido pensamentos suicidas na altura em que ainda viviam em Inglaterra, devido à enorme pressão a que estavam sujeitos.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535